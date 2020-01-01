Елена Синица В Прикамье поступила партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» Сейчас для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны более 52 тыс. слотов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край поступило ещё 3 тыс.комплектов двухкомпонентной вакцины COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сообщается, что прибывшая партия распределена между медучреждениями края. В целом сейчас для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 52 тыс. слотов.





Всего за период массовой вакцинации на территорию края поступило 286 218 комплектов вакцины.





По данным краевого минздрава, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом вакцины привилось 258 483 человека. Уже завершили курс иммунизации (привились обоими компонентами) 204 572 жителя края.





«60% тех, кто уже прошёл иммунизацию от COVID-19 в Пермском крае, — люди в возрасте 60 лет и старше. И я благодарю их за активность и ответственность. Но хочу заметить, что большинство граждан этой категории пока не привились», — отмечает министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.





Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях.

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