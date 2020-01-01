Елена Синица За сутки коронавирусом заразились 96 жителей Прикамья Общее число инфицированных в крае достигло 58 425 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 13 человек лечатся в больницах, 83 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 42 пациента мужского пола, 54 — женского. Также среди заражённых — 11 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 16 человек, от 30 до 49 лет — 31 человек, 22 — в возрасте 50–64 лет, и 16 человек — старше 65 лет.





Общее число инфицированных в крае достигло 58 425 человек.





В больницах сейчас находятся 519 человек, из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 108 человек, умерли — восемь.

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