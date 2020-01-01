Елена Синица В выходные 12 и 13 июня изменится движение транспорта по Комсомольскому проспекту Это связано с проведением капитального ремонта проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

В связи с проведением капитального ремонта, с 08:00 до 22:00 12 и 13 июня будет закрыт сквозной проезд через Комсомольский проспект по ул. Пушкина. Об этом сообщает горадминистрация.

На это время изменится движение некоторых автобусных маршрутов.





Так, автобусы №№1, 19, 45, 59 и 74 в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина — далее по маршруту следования. В обратном направлении изменений нет.





Автобусы №№3, 4, 30, 32, 36, 55, 67 и 77 в направлении Центрального рынка будут проезжать по ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту, ул. Екатерининской, ул. Пушкина — затем без изменений. В обратном направлении маршруты будут следовать по ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту, ул. Революции, Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина — и далее по маршрутам следования.





Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на существующих остановочных пунктах.

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