Мария Сыропятова Владельца магазина в Перми привлекли к ответственности за использование брендов Levi's, New Balance и Swissgear У предпринимателя отсутствовали соглашения с правообладателем Поделиться Поделиться Твитнуть

За отсутствие соглашения с правообладателем трёх международных брендов в Перми привлекли к административной ответственности владельца магазина «Планета одежды и обуви» в торговом центре «Март» (ул. Петропавловская, 105а). Об этом решении Арбитражного суда Пермского края сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При проверке сотрудники ведомства установили, что предприниматель ведёт торговлю под брендами Levi's, New Balance и Swissgear без соглашения с правообладателем. Иными словами, предприниматель совершил нарушение по ч. 2 ст. 14.10 КоАП «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».

По решению суда предпринимателю вынесено предупреждение, поскольку предприниматель совершил правонарушение впервые и раскаялся в содеянном.

Контрафактная продукция была конфискована и направлена на уничтожение.

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