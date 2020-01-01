В центре Перми начался демонтаж Дома уездного земства Здание является объектом культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

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Историческое здание по адресу ул. Пермская, 66 в краевом центре подверглась частичному демонтажу. О старте работ по разбору постройки сообщили пользователи социальных сетей. В доме, построенном в 1860 г., размещалось уездное земство. Он является объектом культурного наследия.

Дом уездного земства находится в оперативном управлении Пермского ТЮЗа. Как пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье» в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, начатые мероприятия проводятся для предотвращения обрушения здания.

В дальнейшем дом воссоздадут и приспособят под новую сцену театра. Построить её планируется в 2023 г.

Напомним, ранее малую сцену ТЮЗа планировалось построить рядом с существующим зданием театра, на ул. Екатерининской. Однако здание превысило существующие нормативы высотности для городского центра, и от проекта оказались.

Второй вариант на ул. Пермская, 66 оказался наиболее реалистичным. Историческое здание планируется соединить крытым переходом с нынешним зданием театра. Проект предусматривает и элементы внешнего благоустройства. Слева от особняка Любимовой планируется восстановить исторический фонтан, который станет началом пешеходной аллеи, ведущей от Екатерининской к Пермской. Справа от театра, ближе к Пермской, планируется оборудовать благоустроенное общественное пространство, которое в тёплое время года будет служить открытой сценой для концертов, занятий с детьми и других публичных событий.









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