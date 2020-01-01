Почти половина жителей Прикамья не готова к снижению зарплаты Ещё 35% ради сохранения работы готовы уступить Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому сервисом hh.ru, 35% опрошенных жителей Пермского края согласны на снижение зарплаты при условии, что это поможет сохранить работу или гарантирует новое место трудоустройства.

При этом 45% респондентов не намерены соглашаться на меньшую зарплату, остальные затруднились дать ответ. По мнению руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, такие показатели говорят о том, что почти половина опрошенных жителей Прикамья не опасаются серьёзных проблем с трудоустройством.

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