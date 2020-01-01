В Перми было нарушено право ребёнка-инвалида на льготное лекарственное обеспечение После вмешательства прокуратуры краевой минздрав организовал конкурсные процедуры по закупке лекарства Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В результате проверки, проведённой прокуратурой по обращению матери ребёнка-инвалида, выяснилось, что комиссия министерства здравоохранения Пермского края отказала в выдаче лекарства ребёнку, страдающему тяжелым генетическим заболеванием.

Причина отказа — отсутствие медицинского препарата в Стандарте медицинской помощи по данному заболеванию и в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

При этом ребёнку данный препарат в составе постоянной базовой терапии принимать требуется ежедневно. Ленинский районный суд Перми удовлетворил требование прокурора возложить на краевой минздрав обязанность пожизненно обеспечить ребёнка лекарством через выдачу льготного рецепта.

На данный момент министерство организовало конкурс по закупке лекарства и передаче его семье ребёнка-инвалида, сообщает краевая прокуратура.

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