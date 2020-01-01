Коронавирус: новые заболевшие выявлены в 14 территориях Пермского края В лидерах по количеству заболевших — Пермь, Краснокамск и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 94-х заболевших коронавирусом в регионе за минувшие сутки 60 инфицированных проживают в Перми. В Краснокамске подтверждено девять новых случаев, в Березниках — семь.

Также COVID-19 выявлен в шести жителей Пермского муниципального района, по двое заболевших — в Кунгуре и Нытвенском городском округе, по одному — в Карагайском и Сивинском муниципальных округах, Добрянке, Лысьве, Оханске, Очёре, Чердыни и Чусовом.

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