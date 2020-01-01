Два объекта Пермского края вошли в топ-60 мест России для загадывания желаний В энциклопедию попали скульптура «Легенда о пермском медведе» и Узкая улочка Поделиться Поделиться Твитнуть

В энциклопедию мест, где люди загадывают желания, составленную сервисом Туту.ру, вошли скульптура «Легенда о пермском медведе» и Узкая улочка. Всего в путеводитель вошли 60 объектов со всей России. Каждый из них снабжён описанием и своеобразной «инструкцией».

Так, скульптура «Легенда о пермском медведе» располагается в самом центре краевой столицы, у гостиницы «Урал». На удачу нужно потереть нос медведя.

Скальное образование «Узкая улочка» — расщелина шириной около 50 см — находится на территории древнего Искорского городища рядом с селом Ныроб. Желание необходимо загадать перед подъёмом по улочке, при этом считается, что сам подъём очищает от грехов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.