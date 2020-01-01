Управление жилищных отношений Перми возглавила Елена Чвилева Соответствующее распоряжение подписал мэр краевой столицы Алексей Дёмкин Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Распоряжением главы Перми Алексея Дёмкина начальником управления жилищных отношений города назначена Елена Чвилева, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

До назначения Елена Чвилева работала в ГКУ Пермского края «Управление по реализации жилищных программ Пермского края» на должности начальника отдела по работе с проблемными объектами.

Напомним, с августа 2020 года управлением руководила Наталья Киселёва, в мае 2021 года врио начальника управления жилищных отношений администрации Перми назначена Оксана Стукова.

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