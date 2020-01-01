Управление жилищных отношений Перми возглавила Елена Чвилева
Соответствующее распоряжение подписал мэр краевой столицы Алексей Дёмкин
Распоряжением главы Перми Алексея Дёмкина начальником управления жилищных отношений города назначена Елена Чвилева, сообщает пресс-служба мэрии Перми.
До назначения Елена Чвилева работала в ГКУ Пермского края «Управление по реализации жилищных программ Пермского края» на должности начальника отдела по работе с проблемными объектами.
Напомним, с августа 2020 года управлением руководила Наталья Киселёва, в мае 2021 года врио начальника управления жилищных отношений администрации Перми назначена Оксана Стукова.
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