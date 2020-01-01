Назначен новый глава управления жилищных отношений мэрии Перми

Им будет замначальника ведомства Оксана Стукова

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Администрация Перми

Администрация Перми
  Сергей Федосеев

Врио начальника управления жилищных отношений администрации Перми назначена Оксана Стукова.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее распоряжение подписал мэр Перми Алексей Дёмкин.

С августа 2020 года управлением руководила Наталья Киселёва.

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