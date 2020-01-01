В тоннеле на ул. Дзержинского в Перми началась прокладка новых трамвайных путей Открыть движение транспорта по тоннелю планируется в июле Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В тоннеле на ул. Дзержинского в Перми началось устройство основания новых трамвайных путей. Ремонт этого участка дороги идёт по графику. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Работы по ремонту трамвайных путей в тоннеле стартовали 22 мая. На данный момент подрядчиком разобраны старые рельсы и началось устройство основания из песко-гравийной смеси для новых путей. Срок завершения всего комплекса благоустройства и запуска движения — июль 2021 г.

Сейчас объезд закрытого участка возможен по улицам Дзержинского, Окулова, Локомотивной, Барамзиной.

Напомним, ремонтом трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и Вишерской занимается пермское ООО «Управляющая компания «Спецстрой». Цена заключённого с ним контракта — 14,7 млн руб.

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