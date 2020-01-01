Определён подрядчик на ремонт трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского Сроки проведения работ — май-июнь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем аукциона на ремонт трамвайных путей в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской объявлено пермское ООО «Управляющая компания «Спецстрой». Протокол опубликован на портале госзакупок.

Контракт должен быть заключён на 14,7 млн руб., это на 1,4 млн руб. меньше, чем начальная цена аукциона (16,1 млн руб.). На участие в процедуре было подано две заявки, обе были признаны соответствующими требованиям закупки. Подрядчик должен будет заменить трамвайные пути в тоннеле и обустроить дорогу на этом участке. Сроки проведения работ — май-июнь 2021 года.

Напомним, что в конце прошлого года мэрия уже пыталась разыграть эти работы на аукционе. Но он не состоялся из-за отсутствия участников.

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