Елена Синица В Прикамье среди новых заразившихся коронавирусом — семь детей Общее число случаев заражения COVID-19 в крае достигло 58 329 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Из новых инфицированных 10 человек лечатся в больницах, 84 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заразившихся — 37 пациентов мужского пола, 57 — женского. Также среди новых инфицированных — семь детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 15 человек, от 30 до 49 лет — 38 человек, 19 — в возрасте 50–64, и 15 человек — старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





Общее число случаев заражения COVID-19 в крае достигло 58 329.





Сейчас в больницах края находится 541 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 30 из них.





За эти же сутки выздоровели 113 человек, умерли — десять.

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