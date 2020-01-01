Елена Синица

В Прикамье среди новых заразившихся коронавирусом — семь детей

Общее число случаев заражения COVID-19 в крае достигло 58 329

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Из новых инфицированных 10 человек лечатся в больницах, 84 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заразившихся — 37 пациентов мужского пола, 57 — женского. Также среди новых инфицированных — семь детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 15 человек, от 30 до 49 лет — 38 человек, 19 — в возрасте 50–64, и 15 человек — старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц определён.

Общее число случаев заражения COVID-19 в крае достигло 58 329.

Сейчас в больницах края находится 541 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 30 из них.

За эти же сутки выздоровели 113 человек, умерли — десять.

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