Елена Синица В Перми скончался преподаватель ПГНИУ Виталий Крыжан Ему было 47 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Виталия Крыжана на Facebook

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В понедельник, 7 июня, на 48-м году жизни скоропостижно скончался кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и международного права юридического факультета ПГНИУ Виталий Крыжан. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В 1995 году Виталий Крыжан с отличием окончил юридический факультет Пермского классического университета. В дальнейшем он продолжил работу в вузе на кафедре международного и европейского права.





В 2006 году он защитил диссертацию на тему «Правовой обычай и судебная практика как источники трудового права (на фоне интеграции отраслей российского права и интеграции Российской Федерации в мировое сообщество государств)».





«Виталий Александрович всегда был очень доброжелательным и искренним человеком, с прекрасным чувством юмора. Он уважительно относился к своим коллегам и к студентам и всегда превыше всего ценил добрые человеческие отношения», — отмечают в вузе.





Отпевание состоится 9 июня, в среду, в 12:30 в храме св. блаженной Ксении Петербургской (ул. Автозаводская, 82а).

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