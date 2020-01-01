Алексей Клочихин
Подготовка к зиме в этом году обойдётся в 2,2 млрд руб.
Вхождение в сезон ожидается сложным в Красновишерске, Чердыни, Горнозаводске
На подготовку к отопительному сезону 2021/2022 годов будет направлено 2,2 млрд руб., заявил на заседании краевого правительства 9 июня первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Андрей Красников. В прошлом году финансирование составляло 1,7 млрд руб.
Наилучшие показатели по подготовке и прохождению прошедшего отопительного сезона — у Бардымского муниципального округа, Октябрьского, Верещагинского и Кишертского городских округов, а также Кудымкара.
За прошлую зиму была одна чрезвычайная ситуация — когда сгорела котельная в г. Красновишерске. На строительство новой выделено 4,9 млн руб.
За сезон 2020/2021 гг. по всему краю 395 раз аварийно отключали тепло, воду или свет. В 2019/2020 гг. было 124 отключения. В отраслевом министерстве считают рост числа аварийных работ своей заслугой: новая система контроля снижает вероятность крупных аварий и чрезвычайных ситуаций.
Наиболее проблемными территориями этого года в краевом министерстве ЖКХ считают Красновишерский, Чердынский и Горнозаводской городские округа, а также Уинский муниципальный округ.
Справка.
К прошедшему отопительному сезону в Пермском крае было подготовлено 23 527 многоквартирных домов, 4892 объекта социальной сферы, 1462 котельных, 52 284,7 км электрических, 8688,4 км водопроводных, 3299,8 км тепловых и 3899,5 км канализационных сетей.
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