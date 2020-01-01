В отношении администрации пос. Юго-Камского возбуждено уголовное дело по факту халатности Чиновников привлекут к ответственности за гибель четырёх человек во время пожара Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар в Юго-Камском 7 июня 2021г.

МЧС России по Пермскому краю

Следователем Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении администрации Юго-Камского сельского поселения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования обстоятельств гибели четверых жителей посёлка на пожаре 7 июня 2021 г. было установлено, что часть помещений горевшего дома находилась в собственности местной администрации. Это значит, что на чиновников федеральным законодательством были возложены обязанности по содержанию муниципального имущества.

Но, передав квартиры по договорам социального найма гражданам, сотрудники администрации указанные обязанности надлежащим образом не исполняли. В результате помещение деревянного пристроя жильцами дома использовалось не по назначению и с нарушениями требований пожарной безопасности.

В настоящее время следствие изъяло технические и правоустанавливающие документы на сгоревшее строение, ведутся допросы сотрудников администрации.

Расследование уголовного дела продолжается.

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