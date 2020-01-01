Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 13 муниципалитетах Пермского края Наибольшее количество заразившихся — краевой столице, Пермском районе и Кунгуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 97 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки 56 проживают в Перми, по девять инфицированных выявлено в Кунгуре и Пермском районе, шесть — в Добрянке.

В Березниках и Чайковском — по трое заболевших, в Кизеле, Уинском муниципальном округе, Краснокамском и Соликамском городских округах — по два.

По одному случаю COVID-19 зафиксировано в Сивинском муниципальном округе, Гремячинском и Нытвенском городских округах.

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