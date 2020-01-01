Алексей Клочихин Госдума распространила «ипотечные каникулы» на самозанятых Справку 2-НДФЛ заменит любой документ, подтверждающий снижение среднемесячного дохода Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Госдума во втором чтении приняла поправки, устраняющие несправедливость по отношению к самозанятым, у которые раньше не было возможности воспользоваться «ипотечными каникулами» на равных основаниях с наёмными работниками, которые могли предоставить кредитной организации справку от работодателя.

По словам председателя российского парламента Вячеслава Володина, по всей стране в качестве самозанятых зарегистрировались уже более миллиона человек. «Однако в настоящее время в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на «ипотечные каникулы», ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо», — прокомментировал законопроект председатель Госдумы.

В соответствии с поправками, документами, дающими право гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, получить отсрочку по уплате ипотеки, смогут стать справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчётов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утверждённым ФНС России, книга учёта доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие. Главное — они должны подтвердить трудную жизненную ситуацию заёмщика в виде снижения среднемесячного дохода.

Напомним, что «ипотечные каникулы» дают заёмщику право уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до полугода.

В Пермском крае, по данным регионального отделения Федеральной налоговой службы, на 31 декабря 2020 года в качестве самозанятых были зарегистрированы 22,6 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем было в июне того же года. Тогда самозанятыми указали себя только 12,8 тыс. человек. По мнению экспертов, рост числа самозанятых происходит из-за отмены ЕНВД и под влиянием пандемии.

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