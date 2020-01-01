В Индустриальном районе Перми произошёл пожар
Горели деревянные постройки у гаражей на ул. Левченко
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Во вторник, 8 июня, произошло возгорание на ул. Левченко в Перми. Как передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, горели деревянные постройки.
Пожарные не сразу смогли добраться до очага возгорания — доступ преграждали гаражи, расположенные рядом. Тем не менее пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.
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