В Индустриальном районе Перми произошёл пожар Горели деревянные постройки у гаражей на ул. Левченко Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 8 июня, произошло возгорание на ул. Левченко в Перми. Как передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, горели деревянные постройки.

Пожарные не сразу смогли добраться до очага возгорания — доступ преграждали гаражи, расположенные рядом. Тем не менее пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.

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