Елена Синица
В Прикамье заразились коронавирусом ещё 97 человек
Выздоровело за сутки 107 жителей края
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 18 лечатся в больницах края, а 79 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 57 — женского. Также среди заражённых восемь детей.
В возрасте от 15 до 29 лет заболело 20 человек, от 30 до 49 лет — 30 человек, 23 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.
В целом, с начала пандемии в крае выявлено 58 235 случаев заражения коронавирусом.
В краевых больницах сейчас находится 543 человека, из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ.
За эти же сутки выздоровело 107 человек, умерло — семь.
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