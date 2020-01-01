Елена Синица В Прикамье заразились коронавирусом ещё 97 человек Выздоровело за сутки 107 жителей края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 18 лечатся в больницах края, а 79 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 57 — женского. Также среди заражённых восемь детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 20 человек, от 30 до 49 лет — 30 человек, 23 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.





В целом, с начала пандемии в крае выявлено 58 235 случаев заражения коронавирусом.





В краевых больницах сейчас находится 543 человека, из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 107 человек, умерло — семь.

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