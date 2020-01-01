Елена Синица В одном из холмов на эспланаде может разместиться туристический информационный центр Сейчас такой центр находится в гостинице «Урал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Краевые власти рассматривают вариант размещения туристического информационного центра на пермской эспланаде. Об этом сообщил в прямом эфире губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 7 июня.

«Под это зарезервировано помещение одного из так называемых холмов», — пояснил губернатор.





Пока что туристический информационный центр находится по адресу ул. Ленина, 58, в гостинице «Урал».





Напомним , что в двух из четырёх холмов на городской эспланаде планируется разместить кафе. Их сдача в эксплуатацию должна была состояться ещё в марте 2021 года.





Кроме этого, Махонин сообщил, что на Комсомольском проспекте появится кафе коми-пермяцкой кухни.

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