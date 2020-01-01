По Комсомольскому проспекту закрывается движение транспорта в ночное время Ограничения будут действовать с 9 по 12 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

На Комсомольском проспекте в Перми с 00:00 до 06:00 с 9 по 12 июня будет поочерёдно закрываться движение транспорта по чётной и нечётной сторонам. Это необходимо для проведения работ в рамках капитального ремонта магистрали. Об ограничениях в движении сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Закрываться движение будет на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина. 9 и 10 июня — по чётной стороне, 11 и 12 июня — по нечётной стороне.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города.

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