В Пермском районе начали разбирать мост через Мулянку Проезжую часть объекта во время капитального ремонта расширят до трёх полос Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УПРДОР «Прикамье»

В Пермском районе начался демонтаж 150-метрового моста через реку Мулянкау который находится на 11-м км трассы Пермь — Екатеринбург.

Как сообщают в УПРДОР «Прикамье», на месте старого сооружения будет возведён новый объект, проезжая часть будет расширена до трёх полос. Работы на объекте начались 13 мая и ведутся согласно календарному графику.

Завершение капитального ремонта моста запланировано на осень 2022 года.





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