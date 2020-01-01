Самым высокооплачиваемым специалистом в июне в Перми стал 1С-программист Работодатель готов платить разработчику 140 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследовательского центра SuperJob, самой высокооплачиваемой вакансией июня в Пермском крае стала должность ведущего 1С-программиста. Помимо зарплаты в 140 тыс. руб. ежемесячно работодатель предоставляет расширенный соцпакет и отдельные выплаты за дополнительную проектную работу. В целом 1С-программистам в Пермском крае предлагают зарплату от 80 тыс. руб.

От 100 тыс. руб. в месяц работодатель готов платить оператору асфальтобетонной установки, до 100 тыс. руб. — главному инженеру строительной компании. При этом в последнем случае иногородним обеспечивается проживание.

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