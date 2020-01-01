В ФАПах Красновишерского района выявлен недостаток обязательных лекарств Главврачу районной больницы внесено представление Поделиться Поделиться Твитнуть

В результате прокурорской проверки фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Заговорухе и Романихе и посёлке Вишерогорске выяснилось, что в ФАПах этих населённых пунктов отсутствовали включённые в минимальный перечень обязательных лекарств медицинские препараты.

Главному врачу ГБУЗ Пермского края «Красновишерская центральная районная больница» внесено представление, согласно которому необходимо обеспечить ФАПы недостающими лекарствами в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.