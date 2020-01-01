Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 14 территориях Прикамья По количеству заразившихся лидирует Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 95 инфицированных коронавирусом за минувшие сутки 36 заболевших проживают в Перми.

В Красновишерске COVID-19 подтверждён у 10 жителей, в Березниках, Пермском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе и Чайковском — по семь инфицированных.

Кроме того, диагноз COVID-19 поставлен шести жителям Чернушки, пять заболевших — в Кунгурском муниципальном районе, четверо — в Кунгуре.

Два случая заражения выявлено в Соликамске, по одному — в Кудымкаре, Чусовском городском округе, Бардымском и Кишертском муниципальным округам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.