Мария Сыропятова На ремонт двух участков дорог в Мотовилихе выделено 33 млн руб. Сроки выполнения работ — с 15 апреля 2022 года до 1 сентября 2023 г. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на ремонт двух участков дорог в Мотовилихинском районе Перми: ул. Славянова (от перекрёстка с ул. Восстания до ул. Лифанова) и ул. Лифанова (от перекрёстка с ул. Славянова до ул. Якова Свердлова). Эта информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию объёмы выполняемых работ на участке ул. Славянова — 7,8 тыс. кв. м, а на участке ул. Лифанова — 2,2 тыс. кв. м. Протяжённость обоих участков — примерно по 600 м . Подрядчик должен выполнить работы по замене асфальта и бордюров, а также восстановить колодцы, заменить ограждения и отремонтировать тротуары.

Сроки выполнения работ — с 15 апреля 2022 г. до 1 сентября 2023 г.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 33 млн руб. Заявки принимаются до 15 июня 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.