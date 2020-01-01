Магазины Прикамья продолжают нарушать противоэпидемический режим За прошедшую неделю нарушения выявлены на 28 объектах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам проверки, проведённой сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю с 25 мая по 3 июня, нарушения противоэпидемического режима выявлены на 28 объектах региона. Большинство из них заняты в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Также в список нарушителей попали предприятия общественного питания, аптека и микрофинансовая организация.

Основные нарушения — отсутствие у персонала средств индивидуальной защиты, разметки для соблюдения социальной дистанции, «входного фильтра» для посетителей.

К нарушителям будут применены меры административного воздействия, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.