Елена Синица Организацию туристического слёта работающей молодёжи Прикамья оценили в 1,8 млн руб. Мероприятие состоится с 30 июля по 1 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

ГБУ «Центр развития туризма» объявило конкурс по поиску подрядчика для организации проведения туристического слёта работающей молодёжи Пермского края. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию мероприятие состоится с 30 июля по 1 августа. Отмечается, что дата мероприятия может быть скорректирована. Место проведения — Чусовской городской округ, «поляна близ горнолыжного курорта «Такман».





Подрядчик должен обеспечить организационное сопровождение в дни проведения мероприятия и работу судейской бригады, организовать туристическую полосу, конкурсы, спортивные соревнования, квест, интерактивные площадки.





Кроме этого, подрядчику необходимо разработать общий план застройки и размещения площадок мероприятия. В их числе — сценический комплекс, техническая зона, лагерь организационного комитета, лагерь участников на 400 человек, туристическая полоса, площадки для спортивных и массовых мероприятий.





Помимо этого, в числе задач исполнителя входят организация палаточного лагеря для размещения организаторов и членов жюри, а также питания и питьевого режима во время проведения мероприятия.





Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,8 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 29 июня.

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