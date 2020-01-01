Елена Синица За сутки от COVID-19 скончались восемь жителей Пермского края Выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 18 человек проходят лечение в больницах, а 77 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных — 44 пациента мужского пола, 51 — женского. Также среди заболевших — 12 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 15 человек, от 30 до 49 лет — 32 человека, 21 — возрасте от 50 до 64 лет, и 15 человек — старше 65 лет.





В целом за период пандемии в крае выявлено 58 138 случаев заражения коронавирусом.





Сейчас в больницах региона находится 531 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 88 человек, умерли — восемь.

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