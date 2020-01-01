Елена Синица Свыше 198 тыс. жителей края привились обоими компонентами вакцины от COVID-19 Наиболее активно прививаются жители в возрасте 60 лет и старше Поделиться Поделиться Твитнуть

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По данным краевого минздрава, за прошедшую неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привились 14,3 тыс. жителей региона. Примерно 17,8 тыс. жителей привились обоими компонентами вакцины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В целом с начала вакцинации в крае первый компонент вакцины поставили 249,5 тыс. прикамцев. Из них 198,1 тыс. человек завершили курс иммунизации.





Сообщается, что наиболее активно прививаются жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации из этой категории 112 тыс. человек привились первым компонентом, а 93 тыс. — двумя.





Кроме этого, по данным на 7 июня, первым компонентом также привились 26 тыс. работников промышленных предприятий, 20 тыс. из них завершили вакцинацию. Также первый компонент вакцины поставили более 11,5 тыс. медицинских работников, а завершили курс порядка 9 тыс. из них.





Помимо этого, за период массовой вакцинации за прививкой обратились около 16 тыс. жителей с хроническими заболеваниями. Примерно 9 тыс. человек этой категории поставили оба компонента вакцины.

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