Мария Сыропятова УФАС отказало в отмене результатов торгов на реконструкцию участка пермского водопровода Жалобу подала компания из Екатеринбурга Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС признало жалобу на результаты конкурса по реконструкции участка водопроводной сети от ул. Фрезировщиков до ул. Макаренко в Перми необоснованной. Данные об этом содержатся на портале госзакупок.

Жалобу подала компания из г. Екатеринбурга ООО «Джули», в ней содержалось требование привести конкурсную документацию в соответствие с федеральным законодательством о закупках. В частности, по мнению заявителей, заказчиком неправомерно был сокращён перечень контрактов, подлежащих оценке.

В УФАС по Пермскому краю посчитали, что в мэрии Перми, устанавливая требования участникам конкурса, действовали в рамках законодательства.

Напомним, что конкурс на реконструкцию участка водопроводной сети в Мотовилихинском районе Перми был разыгран по максимальной цене – 395,1 млн руб. На торги поступила только одна заявка от ООО «Вертикаль». Торги были объявлены во второй раз, первые были отменены из-за необходимости корректировки начальной (максимальной) цены контракта. В первой закупке стоимость работ составляла 356,2 млн руб. Реконструкция данного участка коммунальных сетей, говорят в мэрии, необходима для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Перми.

Подрядчик должен провести инженерную подготовку территории, возвести фундаменты и основания, смонтировать технологическое оборудование, а также завершить проект дорожными работами и благоустройством территории. Сроки выполнения — с 1 июня 2021 года по 30 июня 2022 года. Гарантийный срок — пять лет после подписания акта приёмки-сдачи работ.

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