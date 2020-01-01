Мария Сыропятова
Водопровод на ул. Макаренко в Перми разыграли по максимальной цене
На конкурс была подана одна заявка
На конкурс на проведение работ по реконструкции участка водопроводной сети от ул. Фрезеровщиков до ул. Макаренко в краевой столице была подана одна заявка. Поэтому контракт с победителем закупки ООО «Вертикаль» будет заключён по начальной (максимальной) цене — 395,1 млн руб. Протокол выложен на портале госзакупок.
Реконструкция данного участка коммунальных сетей, говорят в мэрии, необходима для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Перми.
Подрядчик должен провести инженерную подготовку территории, возвести фундаменты и основания, смонтировать технологическое оборудование, а также завершить проект дорожными работами и благоустройством территории. Сроки выполнения — с 1 июня 2021 года по 30 июня 2022 года. Гарантийный срок — пять лет после подписания акта приёмки-сдачи работ.
Ранее, в марте 2021 года, подобный конкурс уже объявлялся, но 5 апреля закупка была отменена по инициативе заказчика. Причина, как пояснили в управлении капитального строительства администрации Перми, — в необходимости корректировки начальной (максимальной) цены контракта. В первой закупке стоимость работ составляла 356,2 млн руб.
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