Мария Сыропятова Водопровод на ул. Макаренко в Перми разыграли по максимальной цене На конкурс была подана одна заявка Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

На конкурс на проведение работ по реконструкции участка водопроводной сети от ул. Фрезеровщиков до ул. Макаренко в краевой столице была подана одна заявка. Поэтому контракт с победителем закупки ООО «Вертикаль» будет заключён по начальной (максимальной) цене — 395,1 млн руб. Протокол выложен на портале госзакупок.

Реконструкция данного участка коммунальных сетей, говорят в мэрии, необходима для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Перми.

Подрядчик должен провести инженерную подготовку территории, возвести фундаменты и основания, смонтировать технологическое оборудование, а также завершить проект дорожными работами и благоустройством территории. Сроки выполнения — с 1 июня 2021 года по 30 июня 2022 года. Гарантийный срок — пять лет после подписания акта приёмки-сдачи работ.

Ранее, в марте 2021 года, подобный конкурс уже объявлялся, но 5 апреля закупка была отменена по инициативе заказчика. Причина, как пояснили в управлении капитального строительства администрации Перми, — в необходимости корректировки начальной (максимальной) цены контракта. В первой закупке стоимость работ составляла 356,2 млн руб.

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