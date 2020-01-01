Портфель кредитов предпринимателям Пермского края увеличился на 16% По всем юридическим лицам рост составил 26% Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2021 г. субъекты малого и среднего бизнеса Пермского края получили от банков кредиты на сумму 26 млрд руб. Это больше на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка РФ.

Совокупный портфель кредитов, которые были предоставлены предпринимателям, увеличился за год на 22%. По состоянию на 1 апреля текущего года он составил почти 70 млрд руб. Объём просроченной задолженности при этом за год значительно сократился (на 57%), а её доля в общем портфеле составила 4% (снижение на 8 п.п.).

Как отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, «существенным фактором роста кредитного портфеля в сегменте МСП стали федеральные и региональные льготные кредитные программы для предпринимателей». Они поддержали малый и средний бизнес Пермского края в период пандемии, позволили продолжить развитие и сохранить уровень занятости и доходов в этом секторе региональной экономики.

Объём вновь предоставленных кредитов юридическим лицам в Прикамье в первом квартале 2021 года превысил 85 млрд руб. Это на 26% больше, чем за тот же период 2020 года. Общая задолженность предприятий края на 1 апреля 2021 г. составила 452 млрд руб. (увеличение за год почти на 10%).

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