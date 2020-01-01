В домах Свердловского района Перми отключают горячую воду Гидравлические испытания сетей начнутся 7 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми из-за опрессовки на сетях теплоснабжения отключат горячую воду в ряде домов Свердловского района.

Так, с 7 до 20 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

- ул. Газеты «Звезда», 60;

- ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84;

- ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;

- ул. 25-го Октября, 101, 106.

С 9 до 22 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

- Комсомольский проспект, 44, 46;

- ул. Газеты «Звезда», 33, 35, 42, 42а;

- ул. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;

- ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;

- ул. Революции, 26, 27, 28, 30;

- ул. Швецова, 31а;

- ул. Екатерининская, 74.

Опрессовки (гидравлические испытания) начались в Перми 11 мая. Они проводятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону и позволяют выявить дефекты на теплосетях.





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