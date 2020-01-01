В домах Свердловского района Перми отключают горячую воду
Гидравлические испытания сетей начнутся 7 июня
В Перми из-за опрессовки на сетях теплоснабжения отключат горячую воду в ряде домов Свердловского района.
Так, с 7 до 20 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:
- ул. Газеты «Звезда», 60;
- ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84;
- ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;
- ул. 25-го Октября, 101, 106.
С 9 до 22 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:
- Комсомольский проспект, 44, 46;
- ул. Газеты «Звезда», 33, 35, 42, 42а;
- ул. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;
- ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;
- ул. Революции, 26, 27, 28, 30;
- ул. Швецова, 31а;
- ул. Екатерининская, 74.
Опрессовки (гидравлические испытания) начались в Перми 11 мая. Они проводятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону и позволяют выявить дефекты на теплосетях.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.