В Перми ограничат движение транспорта на пересечении ул. Рязанской и Карпинского Ограничения начнут действовать с 8 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пересечении ул. Рязанской и Карпинского с 8 по 30 июня ограничивается движение всех видов транспорта, также с 8 по 22 июня ограничивается движение на пересечении ул. Карпинского и проезда к дому на ул. Свиязева, 4. Об этом сообщили в пермской мэрии. Ограничения связаны с устройством новой дорожной одежды.

Перед подрядной организацией поставлена задача обеспечить доступ транспорта и пешеходов к зданиям и сооружениям, расположенным в зоне ограничения движения.





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