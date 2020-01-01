За сутки коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Пермского края Больше всего заболевших обнаружено в Перми, Чайковском, Кунгуре и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у жителей 12 территорий Пермского края.

В Перми обнаружено 63 заболевших, в Чайковском, Кунгуре и Березниках — по пять, в Добрянском городском округе — четыре.

В Нытвенском городском округе, Пермском муниципальном районе и Кунгурском муниципальном округе заболели по три человека, в Сивинском муниципальном округе — два.

По одному случаю COVID-19 обнаружено в ещё трёх территориях — Верещагинском городском округе, Юсьвинском муниципальном районе и в Кудымкаре.

Всего с начала пандемии в Пермском крае новая инфекция подтверждена у 58 043 человек.

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