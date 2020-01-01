Число инфицированных COVID-19 увеличилось в Прикамье на 94 человека В больницы госпитализированы 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19. 14 человек госпитализированы, 80 проходят лечение на дому.

В числе новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 54 – женского. Среди заболевших восемь детей и 13 человек старше 65 лет.

Выздоровели за сутки 123 пациента.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 947.

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