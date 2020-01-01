Анна Брюханова На капремонт Компроса потратят ещё 258,1 млн руб. По итогам торгов стоимость работ снизилась на 10,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

На реконструкцию участка Комсомольского проспекта между ул. Монастырской и ул. Чкалова потратят ещё 258,1 млн руб. Протокол об итогах аукциона опубликован на портале госзакупок. В результате торгов стоимость работ была снижена на 30,4 млн руб.

В торгах принимали участие две компании, наименьшую стоимость выполнения работ предложило ООО «ТНК». Второй участник — ООО «Асфальтобетонный завод №1». ООО «ТНК» будет также заниматься и капремонтом участка трассы Пермь — Березники.

Согласно техническому заданию на части Комсомольского проспекта подрядчику нужно будет заменить покрытие тротуаров и проезжей части, установить новые ограждения, светофоры, обновить дорожные знаки и систему наружного освещения.

Напомним, что с октября 2020 года на реконструкцию Комсомольского проспекта администрацией Перми уже было заключено два контракта с ООО «Асфальтобетонный завод №1» на общую сумму в 1,5 млрд руб.

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