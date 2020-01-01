Ремонтом трассы Пермь — Березники займутся два подрядчика Заказчик работ — Управтодор Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае возобновился ремонт региональной трассы Пермь — Березники, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком ремонта выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

По информации ведомства, для выполнения работ заключены два контракта.

Первый касается участка дороги с 27-го по 37-й км (от отворота на д. Залесная до отворота на п. Полазна) и рассчитан на два года. Ремонт выполняет ООО «ТНК». 50% общего объёма работ должно быть выполнено до 15 июня 2021 года, оставшаяся часть — до середины июня 2022 года. Стоимость работ — 53 млн руб.

Второй контракт выполняет ООО «Стройград плюс». Он предполагает ремонт отдельных отрезков трассы в Добрянском городском округе и Березниках. Общая протяжённость отремонтированной дороги составит 17,9 км. Стоимость контракта — 132,8 млн руб.

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