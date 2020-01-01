Анна Брюханова Ремонт пермского сквера у оперного театра обойдётся в 9,83 млн руб. После торгов стоимость контракта сократилась на 2,37 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам аукциона на реконструкцию Театрального сада победителем объявлена индивидуальный предприниматель из Перми Светлана Харитонова. Протокол проведения итогов открытого конкурса опубликован на портале госзакупок.

Контракт должен быть заключён на 9,83 млн руб., что на 18% ниже первоначальной суммы. Начальная стоимость работ составляла 12,2 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству газонов и клумб, посадке кустарников и многолетних растений, обеспечить уход за деревьями.

Дата окончания ремонтных работ — 1 ноября 2021 г.

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