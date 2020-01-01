Театральный сад в Перми благоустроят за 12,2 млн руб. Мэрия краевой столицы объявила аукцион на проведение текущего ремонта сквера Поделиться Поделиться Твитнуть

Театральный сквер — любимое место пермяков

Администрация Перми разместила на портале госзакупок аукцион на выполнение работ по текущему ремонту Театрального сада, в квартале между ул. Ленина, ул. Сибирской и ул. 25-го Октября. Начальная цена контракта — 12,2 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту газонов, обустройству клумб, посадке кустарников и многолетних растений, обеспечить уход за деревьями. Работы необходимо выполнить с момента заключения муниципального контракта до 1 ноября 2021 года.

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