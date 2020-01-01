Театральный сад в Перми благоустроят за 12,2 млн руб.
Мэрия краевой столицы объявила аукцион на проведение текущего ремонта сквера
Администрация Перми разместила на портале госзакупок аукцион на выполнение работ по текущему ремонту Театрального сада, в квартале между ул. Ленина, ул. Сибирской и ул. 25-го Октября. Начальная цена контракта — 12,2 млн руб.
Согласно техзаданию подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту газонов, обустройству клумб, посадке кустарников и многолетних растений, обеспечить уход за деревьями. Работы необходимо выполнить с момента заключения муниципального контракта до 1 ноября 2021 года.
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