Елена Синица В Прикамье коронавирусом заболели ещё 95 жителей Среди инфицированных — 11 человек старше 65 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19. 25 заболевших были госпитализированы, 70 оставлены дома под наблюдением врачей. 111 человек выздоровели.

В числе новых инфицированных — 39 пациентов мужского пола, 56 — женского. Среди заболевших — один ребёнок и 11 человек старше 65 лет.

В больницах края сейчас находится 543 человека, из них 31 на ИВЛ.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 853, вылечились 55 166 жителей края, 2495 — скончались.













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