Елена Синица В Перми по двум улицам закроют сквозной проезд через Компрос Это связано с капитальным ремонтом проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С 08:00 до 22:00 5 и 6 июня закроют движение по ул. Краснова в районе пересечения с Комсомольском проспектом для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Помимо этого, также с 08:00 до 22:00 12 и 13 июня приостановят движение через Компрос по ул. Пушкина.

Поясняется, что ограничение движения связано с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта.

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