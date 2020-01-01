«МегаФон» выступит телеком-экспертом при подготовке к ЧМ-2022 в Катаре Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» поделится с катарским оператором связи Ooredoo экспертизой по организации телеком- и ИКТ-сервисов на крупных спортивных мероприятиях. Накопленный опыт пригодится при подготовке к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Меморандум о взаимопонимании подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи ЧМ-2022 года в Катаре. На территории страны готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.

В 2018 году «МегаФон» был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу в России. Оператор в короткие сроки обеспечил связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых — стадионы. Кроме того, «МегаФон» имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА — 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.

«За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Уверен, что катарские партнёры смогут вывести проведение чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что «МегаФон» снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете», — комментирует генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Мы рады рассматривать потенциальное партнёрство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с «МегаФоном», которое принесёт пользу нашим странам сейчас и в будущем», — подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.

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