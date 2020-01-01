Мария Сыропятова Кладбище в Кудымкаре увеличат на 5 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Территория городского кладбища в г. Кудымкаре Пермского края будет увеличена на 4,99 га. Согласно данным кадастровой карты, это примерно 20% территории действующего погоста. Постановление краевого правительства о смене назначения участка с «земель сельхозназначения» на категорию «промышленности» было подписано 1 июня 2021 года.

Напомним, с 12 мая 2021 г. на крупнейшем в Перми Северном кладбище стали возможны только подзахоронения, расширение территории больше не планируется. Это решение администрация Перми объясняет тем, что площади Северного кладбища достигли предусмотренных Генпланом пределов, выработаны и резервные участки.

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