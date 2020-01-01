В Перми закрывается Северное кладбище С 12 мая на нём будут допускаться только подзахоронения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самое большое кладбище Перми прекращает свою работу. С 12 мая там будут возможны только подзахоронения: к могиле или в могилу ранее умерших. Остаются доступны также урновые захоронения.

Как объясняют в пресс-службе администрации Перми, решение связано с тем, что площади Северного кладбища достигли определённых Генпланом пределов, а на данный момент выработаны и резервные участки.

Напомним, проблемы с нехваткой мест для новых могил начались в июне 2015 года — тогда были приостановлены захоронения. Они были возобновлены только в октябре 2016 года после освоения 30 га резервных земель.

На данный момент в Перми действуют ещё три кладбища: Заозёрское, Головановское и Банная гора. Кроме того, на четвёртый квартал текущего года запланировано открытие кладбища Восточного на Сылвенском тракте, 15, которое образовано из нескольких земельных участков общей площадью 51,4 га. Из них 20,7 га предназначено для погребения умерших. Остальную территорию оставят в качестве резервной.

Для подзахоронений открыты ещё шесть кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхнекурьинское, Кислотные дачи, Южное и Новолядовское.

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