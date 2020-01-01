Восточное кладбище Перми откроют в 2022 году Оно будет расположено на Сылвенском тракте, 15 в Мотовилихе Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Максимова

Городские власти готовят документацию для открытия в следующем году нового кладбища Восточного, сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Кладбище будет образовано из нескольких земельных участках общей площадью 51,4 га. Из них 20,7 га предназначено для погребения умерших.

Уже произведена разбивка погоста на кварталы для разных типов и категорий захоронений (общие кварталы, кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений, воинские, почётные, мусульманские, иудейские).

Остальную территорию оставят в качестве резервной.

На Восточном кладбище уже выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, подготовлена территория для строительства трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта.

Сейчас в Перми действуют четыре кладбища: Северное, Головановское (2 га), Заозёрское (30,2 га), Банная гора (38,1 га).

Для подзахоронений открыты ещё шесть кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхнекурьинское, Кислотные дачи, Южное и Новолядовское.

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