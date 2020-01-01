Предлагаемая зарплата в Пермском крае осталась на уровне прошлого года Зарплатные ожидания при этом выросли на 2 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследованиям, проведённого сервисом hh.ru в Приволжском федеральном округе в мае 2021 года, Пермский край занял пятое место по уровню предлагаемых зарплат.

Так, в среднем работодатели региона готовы платить 41 тыс. руб. По сравнению с маем 2021 года этот показатель не изменился. Желаемая же зарплата соискателей в среднем составляет 37 тыс. руб., по сравнению с маем прошлого года зарплатные ожидания в регионе выросли на 2 тыс. руб. По этому показателю Пермский край занимает шестое место в ПФО.

Самые высокие средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты наблюдаются в Республике Башкортостан — 44 тыс. руб. и 43 тыс. руб. соответственно.

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